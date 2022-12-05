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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: سنفرج عن المزيد من احتياطاتنا للنفط عند الضرورة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأثنين، أنه بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستفرج واشنطن عن مزيد من احتياطي النفط عند الضرورة.

وقال المنسق الرئاسي الأمريكي للطاقة لسي إن بي سي: "سنفرج عن مزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إذا وقع طارئ".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، إن قرار مجموعة السبع  تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولار للبرميل، يمثل ضربة كبيرة للرئيس فلاديمير بوتين.

وأضافت يالين: "فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيقيد مصدر التمويل الرئيسي لحرب بوتين على أوكرانيا".

وتابعت الوزيرة: "فرض سقف لسعر النفط الروسي سيحافظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسيفيد الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

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