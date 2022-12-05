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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لابيد: نتنياهو ضعيف ولا حدود لوقاحته ويمكن ابتزازه بسبب محاكمته

لابيد ونتنياهو
لابيد ونتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، إن بنيامين نتنياهو، ضعيف ويبتزه حلفاؤه من أقصى اليمين للحصول على مناصب سياسية حساسة على خلفية محاكمته في قضايا فساد.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال لابيد متطرقا إلى اتفاق نتنياهو مع آفي ماعوز رئيس حزب "نوعم" المتشدد، والذي منحه بموجبه سلطات على المناهج الإسرائيلية في منظومة التعليم "نتنياهو يعلم أنه ارتكب خطأ فادحا، ولا يمكنه التراجع عنه". وأضاف "نتنياهو ضعيف، ولقد أدركوا أنه يمكن ابتزازه بسبب محاكمته، لا حدود لوقاحة هذا الرجل". 

وأضاف: "نتنياهو ابتكرتَ حيلة جديدة، مسموح لك بتفكيك البلد من الداخل، لكن أي احتجاج ضدك هو تمرد، إذا كنت تعتقد أن ما قلتُه في الأيام القليلة الماضية هو تمرد، فأنت لم تر شيئًا بعد".

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ويحاكم رئيس الوزراء السابق نتنياهو رئيس حزب الليكود منذ 24 مايو 2020 في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويقول منتقدوه إنه سيسعى إلى سن تشريعات خلال ولاية حكومته المرتقبة للحيلولة دون استمرار محاكمته. 

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.

إسرائيل نتنياهو الليكود لابيد

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