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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب متوهج .. مجدي عبد الغني : كيليان مبابي هو بيليه فرنسا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

نشر الإعلامي مجدى عبد الغني ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “ تويتر  ”. 

وكتب مجدى عبد الغنى " كيليان مبابي هو "بيليه فرنسا".. لاعب متوهج قادر علي صناعة الفارق وحسم المباريات في اي لحظة.. وحقق أرقام فردية ومعدل تهديفي مميز وهو مازال في سن صغير". 

 اكتسح منتخب فرنسا نظيره بولندا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال رسمياً.

وكشف الإعلامي مجدى عبد الغني عبر حسابه علي تويتر عن سر تفوق منتخب فرنسا وكتب قائلا "ما يميز منتخب فرنسا أنها تملك حارس مرمي صاحب خبرات كبيرة، ودفاع متزن، وهجوم مخيف في مقدمته نجم كبير قادر علي حسم المباراة في لحظة مبابي الرهيب".
 

فرنسا كأس العالم المونديال قطر مجدي عبد الغني منتخب فرنسا

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