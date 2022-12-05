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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور مقلق.. إسبانيا تعترض 3 طرود دموية قبل وصولها لسفارة أوكرانيا

إسبانيا وأوكرانيا
إسبانيا وأوكرانيا

اعترضت الشرطة الإسبانية، 3 طرود بمكتب البريد أرسلت لدبلوماسيين أوكرانيين، ليرتفع بذلك إجمالي الطرود المشبوهة التي استهدفت الدبلوماسيين الأوكرانيين في الخارج إلى 21.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، عبر "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنه أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالاجا".

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وتابع قائلا: "في المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".

وفي وقت سابق، تلقت 18 بعثة دبلوماسية أوكرانية في 12 دولة طرودا دموية خلال الأسبوع الجاري، فيما وصفته أوكرانيا بأنه حملة إرهاب وترهيب.

وقالت أوكرانيا إنه تم استهداف 17 سفارة برسائل تحتوي على عيون حيوانات، بعد الطرد المفخخ الذي تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية بمدريد، والذي تسبب في إصابة أحد الموظفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، إن الطرود أرسلت في وقت واحد من دولة أوروبية واحدة، لم يرغب في كشف اسمها مع تواصل التحقيقات.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن الطرود تم تسليمها إلى سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والقنصليات العامة في نابولي بإيطاليا وكراكوف ببولندا وبرنو بالتشيك.

الشرطة الإسبانية أوكرانيا اسبانيا

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