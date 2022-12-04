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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 12 دولة.. استهداف بعثات أوكرانيا الدبلوماسية بطرود دموية

أوكرانيا
أوكرانيا

تلقت 18 بعثة دبلوماسية أوكرانية في 12 دولة طرودا دموية خلال الأسبوع الجاري، فيما وصفته أوكرانيا بأنه حملة إرهاب وترهيب.

وقالت أوكرانيا إنه تم استهداف 17 سفارة برسائل تحتوي على عيون حيوانات، بعد الطرد المفخخ الذي تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية بمدريد، والذي تسبب في إصابة أحد الموظفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، إن الطرود أرسلت في وقت واحد من دولة أوروبية واحدة، لم يرغب في كشف اسمها مع تواصل التحقيقات.

وقالت الخارجية الأوكرانية إن الطرود تم تسليمها إلى سفارات أوكرانيا في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والقنصليات العامة في نابولي بإيطاليا وكراكوف ببولندا وبرنو بالتشيك.

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وانفجر طرد كان موجها إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد، الأربعاء الماضي، أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

ونشر المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، صورة لحديقة سفارة مدريد، حيث شوهد ضابط أمن إسباني يقوم بدورية مع كلب شرطة.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإنه بالإضافة إلى الطرود، تم تلطيخ مقر إقامة سفير أوكرانيا في الفاتيكان بما تشتبه كييف، أنه قد يكون براز حيوانات. 

وفي كازاخستان، تم تلقي تهديد بوجود قنبلة في السفارة الأوكرانية، غير أن هذه المعلومات كانت مخادعة، بحسب المسؤولين في كييف.

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