عواقب وخيمة .. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الكونجرس الأمريكي يعمل على إيجاد بديل للاعتراف بـ روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقال بلينكن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “نحن ندرس باستمرار الخطوات التي يمكننا اتخاذها لزيادة الضغط. نعمل حاليًا مع الكونجرس على القواعد التي ستساعدنا في بعض القضايا الخلافية المرتبطة بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، والتي من شأنها عواقب غير مرغوب فيها. نحن نعمل مع الكونجرس لتطوير مسار لتحقيق نفس الهدف”.

وفي وقت سابق، ذكرت إدارة بايدن أن أمريكا لن تعترف بـ روسيا على أنه "دولة راعية للإرهاب"، لأن مثل هذا التعيين من شأنه تقييد أيدي المجتمع الدولي في البحث عن طرق لحل أزمة أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة إذا أبدت موسكو اهتمامًا بالدبلوماسية.

وقال بلينكين لشبكة “سي بي إس” الأمريكية: "هناك دائما قيمة للدبلوماسية إذا كانت الأطراف المعنية، في هذه الحالة روسيا ، مهتمة بدبلوماسية ذات مغزى".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن المفاوضات مع روسيا لن تكون على جدول الأعمال حتى تظهر قيادة البلاد اهتمامًا بنتائجها الجوهرية، والآن، وفقًا لـ بلينكن، تظهر موسكو عكس ذلك.

وقالت وزير الخارجية الأمريكي: "إلى أن يُظهر الرئيس فلاديمير بوتين أنه مهتم بدبلوماسية ذات مغزى ، هناك فرصة ضئيلة لأي تقدم".