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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مؤتمر دولي لتربية الأزهر عن تدويل التعليم بين الثوابت والمتغيرات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها الدولي الثامن (تدويل التعليم بين الثوابت والمتغيرات: التعليم الأزهري أنموذجًا)  برعاية  فضيلة الإمام الأكبر   الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وفضيلة  الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


وقال  الدكتور خالد  عرفان عميد الكلية ورئيس المؤتمر : إن المؤتمر سيقام في الفترة من 12- 13 ديسمبر 2022م، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، استجابة لتوصيات العديد من المؤتمرات، ومن بينها المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية بنين بالقاهرة ( الجامعة المنتجة فى العصر الرقمي: تجارب ورؤى إبداعية) و يأتي المؤتمر   إيمانا بالدور الريـادي والعالمي للمؤسسة الأزهرية بوجه عام وللتعليـم الأزهـري بوجه خاص. والذي يضرب بجذوره في ممارسة تدويل التعليم لأكثر من ألف عـام، في توازن دقيق بين الحفاظ على هويته ومجتمعـه من جهـة، وبين الانفتاح على الآخـر في إطار من الوسطية والاعتدال من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه سيشارك في الجلسات العلمية للمؤتمر عدد من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية، إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية لنخبة من الوزراء والمفكرين والخبراء  المعنيين بقضية تدويل التعليم، مؤكدًا أن تدويل التعليم لم يعد خاضعًا لرفاهية الاختيار من عدمه أمـام واقع  عالمي  يفرض نفسه  بمستجداته أمام  المؤسسات التعليمية، ففي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تغيرات علميـة وتكنولوجيـة وإدارية واقتصـادية واجتمــاعية وغيرها، وتعالي الأصوات بالانفتاح وإعلاء ثقافة التعايش والتسامح مع الآخر، يأتي التعليـم كبوابة رئيسـة لترسيخ هذه الدعوات فكرا وممارسـة، عبر  البرامج  الدراسية، والتبادلات الأكاديمية،  والبروتوكولات والشراكات البحثية ،وغيرها.

 

وأوضح عرفان أنه تم تشكيل اللجان الداخلية للمؤتمر بمتابعة وإشراف  الدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور جمال  الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقررا المؤتمر

كلية التربية العصر الرقمي الجامعة المنتجة

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