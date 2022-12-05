يحمي من مرض خطير.. تعرف على فوائد البنجر السحرية

يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة للجسم والتي تقلل من امكانية حدوث الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

فوائد البنجر

- زيادة القدرة على التحمل

يساعد الشمندر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين وأثناء القيام بأي مجهود

لأن أكسيد النيتريك من البنجر يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك.

- منع أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) الذي يساعد الخلايا على النمو وتحسين وظائفها.

يلعب حمض الفوليك دورا رئيسيا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

- انخفاض ضغط الدم

يحتوي البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من النترات ، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم.

هذا المركب يخفض ضغط الدم عن طريق التسبب في ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

- تعزيز جهاز المناعة

البنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، يساعد وجود الكثير من البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي على محاربة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك ، تعمل الألياف أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.