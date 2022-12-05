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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي من مرض خطير.. تعرف على فوائد البنجر السحرية

البنجر
البنجر

يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة للجسم والتي تقلل من امكانية حدوث الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

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فوائد البنجر 

- زيادة القدرة على التحمل

يساعد الشمندر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين وأثناء القيام بأي مجهود
لأن أكسيد النيتريك من البنجر يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك.

- منع أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9) الذي يساعد الخلايا على النمو وتحسين وظائفها. 
يلعب حمض الفوليك دورا رئيسيا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

- انخفاض ضغط الدم

يحتوي البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من النترات ، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم. 
هذا المركب يخفض ضغط الدم عن طريق التسبب في ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها.

- تعزيز جهاز المناعة

البنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، يساعد وجود الكثير من البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي على محاربة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك ، تعمل الألياف أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

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