عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري "محور أبو ذكري": واجهنا تحديات صعبة خلال تنفيذ المشروع

صدى البلد

قال الدكتور المهندس حسن أبو سعدة، استشاري مشروع محور أبو ذكري، إن المشروع واجه تحديات في التنفيذ تمثلت في المناطق الصعبة التي يمر بها من منطقة الملاحات التي تضم طبقات ملحية سميكة تقدر بنحو متر ونصف، وكان يجب إزالتها قبل البدء في تنفيذ الإنشاءات، مرورًا بمناطق البحيرات التي كانت تتضمن طبقات من الطين يبلغ سمكها 20 مترا، وانتهاء بمنطقة مصرف القلعة.  
وأضاف “أبو سعدة”، في حوار على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم التعامل ومعالجة كافة التحديات والمعوقات التي واجهت إقامة المشروع، لافتًا إلى أنه إلى جانب المشكلات الهندسية التي تم التغلب عليها تضمنت الصعوبات عرض المحور المتضمن 9 حارات، وهو ما تم إنجازه على أكمل وجه.
وأوضح استشاري مشروع محور أبو ذكري، أن كافة الأعمال بالمحور كان من المتوقع أن تهبط بنحو متر تحت تأثير وزنها، وهو ما دفع الشركات المنفذة للعمل بسرعة أكبر لحدوث هذا الهبوط مبكرًا لاستكمال أعمال الإنشاءات بوقت مناسب، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتطهير 5 ملايين متر مكعب من الحمأة بمصرف القلعة بطريقة بيئية وآمنة، إذ تم التنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة للانتهاء من الأعمال.

محور التعمير إفتتاح الرئيس السيسي قناة إكسترا نيوز الرئيس السيسي محور أبو ذكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

ترشيحاتنا

نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر الآن 0-0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

بملابس مثيرة.. الراقصة جوهرة تستعرض جمالها

ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

فيديو

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ