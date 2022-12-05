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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ليلى فؤاد: شعرت بالسعادة والفخر بافتتاح محور المشير أبو ذكري.. فيديو

ليلى فؤاد أبو ذكري
ليلى فؤاد أبو ذكري

قالت ليلى فؤاد أبو ذكري ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، إنها شعرت بالسعادة والفخر والامتنان اليوم بافتتاح محور المشير أبو ذكري وهذا تقدير كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه والدها لما قام به من أعمال بطولة في سبيل الوطن.

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مهندس بمشروع المشير أبو ذكري: نفذنا 18 كوبري على المحور.. فيديو

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ابنة المشير فؤاد أبو ذكري: حياة والدي كلها كانت لمصر

وأضافت "ليلى فؤاد أبو ذكري" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن والدتها كانت تنتظر افتتاح المحور، موضحة أنها سعيدة أن الدولة كرمت اسم والدها بعد 40 سنة من وفاته.

وتابعت ليلى فؤاد أبو ذكري، أن الأحفاد لديهم ذاكرة قوية بإنجازات جدهم، ويشعرون بالفخر بإطلاق اسم جدهم على محور في الإسكندرية، مضيفة: ”إطلاق اسم والدي على محور بالإسكندرية يدعو للفخر".

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