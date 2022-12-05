5 علماء يشاركون في الدورة العلمية بأكاديمية الأوقاف بالجزائر

وصل إلى أكاديمية الأوقاف الدولية وفد من كبار علماء دولة الجزائر الشقيقة اليوم الاثنين 5 / 12 /2022م، للمشاركة في الدورة العلمية المتخصصة المتقدمة والتي ستنعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 8/ 12 /2022م وحتى 26/ 12/ 2022م.

ووصل كل من :

1. الشيخ/ فارس المانع وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف.

2. الشيخ/ يحيى دوبة رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

3. الشيخ/ عبد الرحمن مهيدي إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

4. الشيخ/ سيدي محمد زكري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

5. الشيخ/ العيد بن بداري إمام وخطيب بوزارة الشئون الدينية والأوقاف.

وكان في استقبال الوفد الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب، والشيخ/ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، والشيخ/ إبراهيم محمد عبد الظاهر عضو الإدارة العامة للتدريب، والشيخ/ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.



وخلال استقبالهم بمطار القاهرة الدولي أعرب المشاركون بالدورة عن سعادتهم بهذه الزيارة لمصر، فمصر أم الدنيا، وأزهرها قبلة العلم والعلماء، موجهين خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا على هذه الدعوة الكريمة.



وقد قام الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب بإهدائهم نسخًا من إصدارات الأوقاف المتميزة، فور وصولهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية.



هذا وسيتم استقبال باقي الوفد الكريم من دولة الجزائر وعددهم إجمالًا (عشرون) عالمًا وإمامًا ومسئولًا بالوزارة بعد غدٍ الأربعاء.

