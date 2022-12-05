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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو بالمحافظين البريطاني: لندن لن تتمكن من رفع الأجور بسبب التضخم

صدى البلد

قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن الحكومة البريطانية لن تتمكن من رفع الأجور بالمستوى المطلوب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم الذي تشهده المملكة المتحدة، موضحًا أن مستوى التضخم في بريطانيا بلغ 11.1%، الأمر الذي يستدعي خفض هذه النسبة قبل الموافقة على أي زيادة في الأجور، وذلك خلال مداخلة عبر تقنية «زوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت «خليل»، أن حزب المحافظين يسعى لمواجهة الأزمات العمالية الموجودة حاليًا في بريطانيا بالحوار، حيث حرصت الحكومة على مطالبة النقابات التي هددت بالدخول في إضراب من أجل رفع الأجور، بالتريث لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما يوجد حوار مستمر من جانب الحكومة والنقابات المختلفة، ولا تسير على نهج التصعيد فقط في التعامل مع الأزمات العمالية.

وأوضحت عضو حزب المحافظين البريطاني، أن الملايين من العاملين من ذوي الأجور المتدنية يعيشون على هذه الأجور ويعانون في تدبر أمورهم وأصبحوا الآن على شفير الهاوية بسبب الفواتير المخيفة والأسعار المتزايدة، موضحة أن العاملين يجب أن يحصلوا على "حصتهم العادلة" في وقت تدفع الشركات أرباحاً سهمية أعلى إلى المساهمين.

المملكة المتحدة اقتصاد الحكومة البريطانية بريطانيا معدلات التضخم

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