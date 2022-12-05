نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل “ راقصو السامبا" لمواجهة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون

وعاد نيمار لقيادة البرازيل بعدما غاب في آخر مباراتين بدور المجموعات أمام الكاميرون وسويسرا، بسبب الإصابة.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 974 بقطر.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب كرواتيا الذي نجح في التفوق على اليابان بركلات الترجيح.