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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقه عمل الجبنه القريش فى المنزل.

مقادير عمل الجبنة القريش في البيت :

4 لتر حليب - 4 ملاعق كبيرة خل ابيض - قليل من الملح

طريقة عمل الجبنة القريش في البيت :

- نحضر وعاء عميق ونضع به 4 لتر حليب ويوضع علي نار هادئ حتي يغلي

- نضيف 4 ملاعق خل ويقلب ويبعد من علي النار ويترك حتي ينفصل الجبن عن الماء

- نحضر مصفاه وتبطن بطبقتين من الشاش الابيض النظيف

- بملعقة كبيرة ننشل الكتل الصلبة من الوعاء وتوضع فوق الشاش ثم يغطي بطبقة اخري من الشاش لمنع اي حشرات او تراب

- نضع ثقل فوق طبقة الشاش حتي نتخلص من الماء الزائد

- يكشف عن قطع الجبنة القريش ثم يرش بقليل من الملح وتخلط

- نحضر حصير نظيفة مثل التي تستعمل في السوشي الياباني ونضصع بها كمية الجبنة علي الطرف ثم تبرم وتغلف بطبقة من النايلون وندخلها الثلاجة لمدة يوم او حتي الاستعمال

- تقدم قطع الجبنة القريش مع قطع الطماطم وزيت الزيتون

 

 

 

 

 

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طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

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