طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقه عمل الجبنه القريش فى المنزل.
مقادير عمل الجبنة القريش في البيت :
4 لتر حليب - 4 ملاعق كبيرة خل ابيض - قليل من الملح
طريقة عمل الجبنة القريش في البيت :
- نحضر وعاء عميق ونضع به 4 لتر حليب ويوضع علي نار هادئ حتي يغلي
- نضيف 4 ملاعق خل ويقلب ويبعد من علي النار ويترك حتي ينفصل الجبن عن الماء
- نحضر مصفاه وتبطن بطبقتين من الشاش الابيض النظيف
- بملعقة كبيرة ننشل الكتل الصلبة من الوعاء وتوضع فوق الشاش ثم يغطي بطبقة اخري من الشاش لمنع اي حشرات او تراب
- نضع ثقل فوق طبقة الشاش حتي نتخلص من الماء الزائد
- يكشف عن قطع الجبنة القريش ثم يرش بقليل من الملح وتخلط
- نحضر حصير نظيفة مثل التي تستعمل في السوشي الياباني ونضصع بها كمية الجبنة علي الطرف ثم تبرم وتغلف بطبقة من النايلون وندخلها الثلاجة لمدة يوم او حتي الاستعمال
- تقدم قطع الجبنة القريش مع قطع الطماطم وزيت الزيتون