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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: حرب الطاقة اشتعلت بين روسيا والدول الغربية

صدى البلد

قال عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن قرار دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي بوضع سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل هو خطوة تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات الكبيرة وضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وأضاف "الشوبكي"، في مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة عمان، في برنامج "المراقب" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، أن الكرملين يستعد لرد فعل على السقوف السعرية من الدول الأوروبية على النفط الروسي، حيث قد تلجأ موسكو إلى ورقة وقف اتفاق توريد الحبوب والقمح عبر البحر الأسود وهو ما يسبب أزمة ليس لأوروبا ولكن للعالم أجمع.

وذكر أن دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي تعلموا من أخطاء الماضي عندما كانت العقوبات التي يفرضونها على روسيا تنقلب عليهم وتصب في صالح موسكو، غير أن قرار اليوم يشعل حرب الطاقة بشكل حقيقي بين روسيا والدول الغربية.

وتابع أنه في ظل ضعف الطلب العالمي وتباطؤ الاقتصاد أصبح من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت روسيا ستنفذ تهديداتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار النفط.

ووصف مستشار الطاقة الدولي، السعر المحدد للنفط الـ 60 دولارًا للبرميل بالمُرضي للموازنة الروسية ويحقق التعادل المالي، غير أن موسكو لديها أوراق ضغط أخرى في ظل اعتماد أوروبا على 7.5% من مصادر الغاز القادمة من 
 

الأسواق العالمية الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي روسيا مستشار الطاقة الدولي مجموعة السبع

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