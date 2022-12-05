روسيا تشكك في احتفاظ فنلندا والسويد بدورهما الدولي بعد انضمامهما إلى "الناتو"

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن تشكيكه في احتفاظ فنلندا والسويد بدورهما على الساحة الدولية بعد انضمامهما إلى حلف "الناتو".

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوليانوف قوله: "ان فنلندا والسويد مع اقتراب انضمامهما إلى "الناتو كان وضعهم السابق كدول محايدة، هو لعب دور بارز في الشؤون الدولية أكثر من معظم الدول الأعضاء في "الناتو" .. معربا عن تشككه فى احتفاظهما بنفس الدور كأعضاء في التحالف العسكري".

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا في 18 مايو، بطلب الانضمام إلى حلف الناتو، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء الـ30 في الحلف مسبقا على انضمامها، باستثناء المجر، وتركيا التي وضعت على طاولة الأطلسي حزمة من الشروط لقبولها عضوية البلدين المذكورين.