تماشيًا مع مبادرة "اتحضر للأخضر" .. تفاصيل تشجير 4 محاور رئيسية بالتجمع

تماشيًا مع مبادرة "اتحضر للأخضر"، وبالاتفاق مع جهاز القاهرة الجديدة تم دعم وتطوير أعمال تشجير المحاور الرئيسيه بما يقارب ٤٠٠ شجره قطر٤ وارتفاع ٦متر تقريبا بالاضافة الي تزيين اكشاك الكهرباء لأربع محاور رئيسية بالتجمع الخامس وهم محور محمد نجيب والتسعين الشمالي وجمال عبد الناصر والعبور.

كانت البداية بمحور محمد نجيب حيث تم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 200 شجرة ويتم حاليا تزيين اكشاك الكهرباء والتي يقوم برسمها عناصر شابة من رسامي مصر.

وبعد الانتهاء من كافة الأعمال بمحور محمد نجيب سيتم البدء في تطوير أعمال تشجير محور التسعين الشمالي وباقي المحاور بإضافة الي تزيين اكشاك الكهرباء بشكل جمالي متحضر يليق بالمواطن المصري، وهو ما يتواكب مع خطط الدولة للتحول نحو مزيد من المساحات الخضراء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة TBKللتطوير العقاري صاحبة المبادرة ان زيادة المساحات الخضراء في المدن الجديدة تأني ضمن توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم البعد البيئي، والتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.

وأضاف أن المسئولية المجتمعية ركن أساسي من استراتيجية القطاع الخاص، وذلك للتكامل مع جهود الدولة في كافة القطاعات، والتوجه نحو حياة كريمة لكافة المواطنين المصريين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه، لافتا إلى أهمية تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لخلق مناخ اقتصادي واجتماعي قوي.