حكم تقبيل يد الوالدين والعلماء والأقارب

كان أصحاب النبي الكريم يقبلون يده الشريفة ، ومما ورد عن حكم تقبيل اليد، ما روى عن أسامة بن شريك - رضي الله عنه- قوله: «قُمنا إلى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ- فقبَّلنا يدَه»، كما ثبت أنّه «لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الشَّامَ؛ اسْتَقْبَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَبَّلَ يَدَهُ، ثُمَّ خَلَوْا يَبْكِيَانِ، قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ تَمِيمٌ: تَقْبِيلُ الْيَدِ سُنَّةٌ».

حكم تقبيل يد غير الوالدين



يُكرَه تقبيل أيدي غير الوالدين أو العلماء، أباحت الشّريعة الإسلاميّة تقبيل أيديهم، مثل: الوُلاة، وأصحاب الجاه، والمناصب، والأغنياء، وذوي السُّلطان والجبروت، يقول الإمام النوويّ - رحمه الله-: "يُستحَبّ تقبيل يد الرّجل الصّالح، والزّاهد، والعالم، ونحوِهم من أهل الآخرة، وأمّا تقبيل يدهِ لغِناه ودُنياه وشوكتِه ووَجاهتِه عند أهل الدُّنيا بالدُّنيا ونحو ذلك فمكروهٌ شديد الكراهَةِ"، وقال المتولّي: لا يجوز.

حكم تقبيل يد العلماء



يجوز تقبيل أيدي العُلماء والوالدين والصّالحين من أهل الدِّين والعِلم والفَضْل، بل إنَّ ذلك دليلٌ على صدق محبّة الناس لهم وبرِّهم بهم، وقيمتهم في المجتمع عند أبنائهم وأقوامهم، وفيه تعظيمٌ للعلم وأهله، ويُشترط لجواز تقبيل اليد في هذه الحالة أمران يجب توفُّرهما حتّى لا يخرج الجواز إلى الحُرمة أو الكَراهة، وهما:

ويجب ألّا يكون في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين مُغالاةٌ وزيادةٌ في التّبجيل؛ لِما في ذلك من التّغاضي عن أخطائهم وزلّاتهم وهَفَواتهم، ولما فيه من البُعد عن الطّريق القويم، ممّا يؤدّي إلى قلب الغاية التي جاء لأجلها تقبيل أيديهم، ليصبح ناتجه عكسيًّا باستِبداد العلماء على العوامّ إن كانوا غير أهلٍ لذلك.

كما يجب ألّا يُزاد في تقبيل أيدي العلماء والصّالحين والدُّعاة عمّا أجازه الشّرع وسمح به من احترام العُلماء وإِجلالهم، حتّى يصل الناس إلى درجة تقديسهم في أمور أخرى، مثل: الرُّكوع لهم قبل تقبيل أيديهم، أو الانحناء لأجل تقبيل أيديهم، ممّا يؤدّي إلى إذلال خَلق الله وتكبُّر العلماء عليهم.



حكم التقبيل بين الولد وخالته

هل يجوز لشاب 21 سنة تقبيل خالته؟ عن هذا السؤال أجاب الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، مبينا حكم السلام على الخالة وتقبيلها.

وقال الشيخ أشرف الفيل، إن الخالة من المحرمات، وهي بمنزلة الأم، فمن الممكن أن يكون الولد كثير الحنان أو لديه نقص في الحنان، فوجد هذا الحنان عند خالته، فهي بمثابة أمه ، لقول النبي "الخالة بمنزلة الأم".

وذكر أن الخالة نفسها لو وجدت تصرفا غير طبيعي من هذا الشاب فعليها أن توقفه عن هذا الفعل، وكل حالة تقدر بقدرها.

وأشار إلى أن المرأة هي الأقدر على معرفة من يقترب منها بصورة فيها شهوة أو بدون شهوة، أو بحنان أو بدونه.

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تقبيل الزوجة خلال الوضوء فيه اختلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا ينقض وضوءه.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال "هل تقبيل الزوجة أثناء الوضوء ينقضه": "عند الشافعية أن من قبل زوجته فى أثناء الوضوء ينقض، وينقضه إذا كان بشهوة عند الأحناف، والرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هى، لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء".

تابع: "على هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها، كل ذلك لا ينقض الوضوء، فعن عائشة، رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم :(قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، والعلماء اختلفوا فى ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول هو الراجح".