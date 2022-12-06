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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن الرداد يكشف علاقته بالراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز| فيديو

صدى البلد

حل الفنان حسن الرداد، ضيفًا على برنامج "صاحبه السعادة "، الليلة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة "Dmc "؛ للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.

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وذكر حسن الرداد تفاصيل إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا في البداية، ومن ثم أصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن ثم أصيب هو، وبعد ذلك؛ أصيبت إيمي سمير غانم، ووالدها الفنان سمير غانم، مشيرا إلى أنه تم عزل كل شخص في شقة بمفرده.

وتابع حسن الرداد، أنه كان يحب الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز؛ لما كانا يفعلانه معه، وكانا يقدمان كل المشاعر الطيبة، وعوَّضاه عن أسرته، مشيرا إلى أن سمير غانم توفي في نفس الغرفة التي توفيت والدتها بداخلها في نفس المستشفى.

https://fb.watch/hefXUgqmKt/?mibextid=NnVzG8

إيمي سمير غانم سمير غانم دنيا سمير غانم برنامج صاحبة السعادة الفنان حسن الرداد دلال عبد العزيز

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