حسن الرداد يكشف علاقته بالراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز| فيديو

حل الفنان حسن الرداد، ضيفًا على برنامج "صاحبه السعادة "، الليلة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر شاشة قناة "Dmc "؛ للحديث عن كواليس من أعماله الفنية.

وذكر حسن الرداد تفاصيل إصابة دنيا سمير غانم بفيروس كورونا في البداية، ومن ثم أصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن ثم أصيب هو، وبعد ذلك؛ أصيبت إيمي سمير غانم، ووالدها الفنان سمير غانم، مشيرا إلى أنه تم عزل كل شخص في شقة بمفرده.

وتابع حسن الرداد، أنه كان يحب الفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز؛ لما كانا يفعلانه معه، وكانا يقدمان كل المشاعر الطيبة، وعوَّضاه عن أسرته، مشيرا إلى أن سمير غانم توفي في نفس الغرفة التي توفيت والدتها بداخلها في نفس المستشفى.

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