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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من مباراة البرازيل وكوريا.. أحمد حسن برفقة أمير قطر تميم بن حمد

أحمد حسن برفقه أمير
أحمد حسن برفقه أمير قطر

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصرالسابق، صورة من له من داخل ملعب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أحمد حسن برفقه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعلق أحمد حسن علي الصورة كاتبًا: “مباراة البرازيل وكوريا مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر”.

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وتأهل منتخب البرازيل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16.

هدف البرازيل الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق فينيسيوس جونيور من متابعة لتمريرة رافينيا، ليمنح منتخب بلاده التقدم.

وأشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء بسبب وجود خطأ لصالح ريتشارليسون في الدقيقة 12، ليتولى نيمار تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهداف البرازيل.

وتصدى أليسون بيكر ببراعة لتسديدة هوانج إن بيوم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

أما هدف البرازيل الثالث فجاء في الدقيقة 29 عن طريق ريتشارليسون من متابعة لتمريرة تياجو سيلفا بعد جملة تكتيكية رائعة.

وجاء هدف البرازيل الرابع، عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 36 بتسديدة على الطائر من متابعة لعرضية فينيسيوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية وسيطرة البرازيل، وكانوا قريبين من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، لكنهم قوبلوا ببراعة من سيونج جيو حارس مرمى كوريا.

واستطاع سيونح-هو بايك، تسجيل هدف حفظ ما الوجه لـ كوريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76، لكنه لم يؤثر على انتصار البرازيليين وعبورهم لدور ربع النهائي.

وبذلك تأكد مواجهة البرازيل لـ كرواتيا في ربع النهائي، بعد انتصار الأخيرة على اليابان بركلات الترجيح.

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