روهر: لاعبو ألمانيا أخطأوا وأتوقع نهائي المونديال بين فرنسا والبرازيل

أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا أن منتخب ألمانيا كانت لديه مشاكل بالجملة في بطولة كأس العالم.

وقال روهر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "ألمانيا كان لديها مشاكل بالجملة من الناحية الفنية وإهدار الفرص بالإضافة إلى الأخطاء الدفاعية".

وتابع :"وضع لاعبي ألمانيا تركيزهم في أمور بعيدة عن الملعب كان أمر خطأ وكان عليهم التركيز داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف جيرنوت روهر : "المغرب من الممكن أن تحقق مفاجأة في مباراة إسبانيا غدا ، وأرفض الانتقادات لميسي ورونالدو في كأس العالم والثنائي يقدمان مستويات مميزة".

وأكمل :"سبق وتلقيت عروض من مصر وقت تدريبي لنيجيريا وكنت أتمنى مشاهدة محمد صلاح في المونديال".

واختتم جيرنوت روهر :" أتوقع أن يكون النهائي بين فرنسا والبرازيل فى كأس العالم 2022.