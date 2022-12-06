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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفلام موسم رأس السنة تشتعل.. روبي ويسرا اللوزي بجروب الماميز.. السبكي يعلن عن فيلمه الجديد.. والشركة العربية تنافس باتنين للإيجار

بوسترات أفلام رأس
بوسترات أفلام رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن موسم رأس السنة الجديدة وهو موسم استثنائى، لطرح العديد من الأفلام السينمائية بجانب الحفلات التى أشتهر بها هذا الموسم، فهناك العديد من شركات الإنتاج  يفضلون طرح أعمالهم  فى موسم رأس السنة، فيما يفضل أخرون تأجيلها لموسم عيد الفطر وفي السطور القادمة نرصد لكم أهم الأعمال التى من المفترض أن يتم طرحها مع نهاية الشهر الحالي. 



فيلم جروب الماميز

 

ومن أوائل الأفلام التى تم الإعلان عنها للمنافسة فى موسم رأس السنة فيلم جروب الماميز لروبي ويسرا اللوزي

وبدأت الشركة المنتجة فى الحملة الدعائية الخاصة بالفيلم من خلال طرح العديد من البوسترات والأفيشات سواء على صفحات التواصل الإجتماعي أو في العديد من شوارع القاهرة.

"جروب الماميز " بطولة روبي ويسرا اللوزي و محمد ثروت و محمود حافظ و دارين حداد وحازم ايهاب وتاليف ايهاب بليبل وغاده عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح .

إتنين للإيجار

 

وأيضا من الأفلام التى من المفترض أن تنافس فى موسم رأس السنة فيلم أتنين للإيجار، حيث بدأت الشركة العربية المنتجة للفيلم فى عمل الدعاية الخاصة للفيلم استعدادا لطرحه مع بداية العام الجديد.

وتقوم الفنانة ميرهان حسين، خلال أحداث فيلم اتنين للإيجار ببطولة إحدى حكايات الفيلم،  ويشاركها البطولة النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.

مطرح مطروح

 

وبدأ المنتج محمد السبكي فى الترويج لفيلمه الجديد  مطرح مطروح  ليخوض به موسم رأس السنة ، من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم. ونشر السبكي البوستر الرسمي من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلأ:  فيلم مطرح مطروح قريبًأ.

 فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينات ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

فيلم شلبي 

 

وانتهى صناع فيلم شلبي من تصوير جميع أحداثه استعداد لعرضه مع بداية العام الجديد وتحديدا يوم ٤ من شهر يناير القادم، ، كما انتهوا من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم تمهيدا لبدء الحملة الدعائية له على مواقع التواصل الإجتماعي.

 فيلم “شلبي” بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وروبي ومحمود حافظ ومن إخراج بيتر ميمي ومن تأليف مصطفى حمدي.
 


فيلم المطاريد

 

وأيضا من الأفلام المنتظر عرضها فى موسم رأس السنة فيلم المطاريد وهو الفيلم الذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى للفيلم تمهيدا لطرحه مع بداية العام الجديد وهو بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف  صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أفلام رأس السنة موسم راس السنة فيلم جروب الماميز فيلم شلبي فيلم مطرح مطروح

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