عبدالستار صبري: شيكابالا خليفتي في الملاعب.. ومنتخب المغرب يجيد الهجمات المرتدة

قال عبد الستار صبري لاعب مصر وبنفيكا البرتغالي الأسبق، إن منتخب المغرب يجيد الهجمة المرتدة، مشيرًا إلى أن هذا سر تفوقه في كأس العالم قطر .

وأضاف صبري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الريمونتادا": "دائمًا ما كنت أراوغ وليد الركراكي المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب، في الملعب".

وأضاف: "النسخة الحالية من كأس العالم استثنائية، وإذا تواجد منتخب يملك جرأة أكبر لرأينا مفاجآت أكثر".

وتابع: "مسئولو ينفكيا البرتغالي قالوا إن محمود شيكابالا لاعب الزمالك يعد النسخة المعدلة مني، قبل احتراف شيكابالا في سبورتنج لشبونة، انتقل إلى باوك اليوناني، وحينها تحدث معي مسؤولي الأخير بشأنه وقلت لهم أنه أفضل مني بكثير".

واستكمل: "كنت أتابع شيكابالا في الدوري اليوناني والناس هناك يحبونه بشكل كبير جدًا، هو لاعب كبير وخليفتي في الملاعب".

وأتم: “مارسيل كولر ساهم في تغيير الأهلي بشكل كامل وأعاد الأحمر لقوته مرة أخرى”.