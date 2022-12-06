عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالستار صبري: شيكابالا خليفتي في الملاعب.. ومنتخب المغرب يجيد الهجمات المرتدة

شيكابالا
شيكابالا

قال عبد الستار صبري لاعب مصر وبنفيكا البرتغالي  الأسبق، إن منتخب المغرب يجيد الهجمة المرتدة، مشيرًا إلى أن هذا سر تفوقه في كأس العالم قطر .

 

txt

مطعم دجاج شهير يسخر من كريستيانو رونالدو بسبب النصر السعودي

txt

إبراهيم فايق يكشف تفاصيل العروض أمام محمد عواد للرحيل عن الزمالك

 

وأضاف صبري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الريمونتادا": "دائمًا ما كنت أراوغ وليد الركراكي المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب، في الملعب".

وأضاف: "النسخة الحالية من كأس العالم استثنائية، وإذا تواجد منتخب يملك جرأة أكبر لرأينا مفاجآت أكثر".

وتابع: "مسئولو ينفكيا البرتغالي قالوا إن محمود شيكابالا لاعب الزمالك يعد النسخة المعدلة مني، قبل احتراف شيكابالا في سبورتنج لشبونة، انتقل إلى باوك اليوناني، وحينها تحدث معي مسؤولي الأخير بشأنه وقلت لهم أنه أفضل مني بكثير".

واستكمل: "كنت أتابع شيكابالا في الدوري اليوناني والناس هناك يحبونه بشكل كبير جدًا، هو لاعب كبير وخليفتي في الملاعب".

وأتم: “مارسيل كولر ساهم في تغيير الأهلي بشكل كامل وأعاد الأحمر لقوته مرة أخرى”.

الزمالك النصر السعودي شيكابالا كريستيانو رونالدو كأس العالم محمود شيكابالا عبد الستار صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

كالعادة.. تعليق خالد الغندور عقب فوز الزمالك على الأهلي بكرة اليد

ترشيحاتنا

العراق.. ضبط منفذي عملية خطف وقتل شيخ عشيرة بـ ديالي

وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع مع المرض

أخبار العالم | الدولار يحافظ على ثباته .. إندونيسيا تحظر العلاقات المحرمة .. كوريا الشمالية تقصف سواحل جارتها .. مصرع 5 في انفجار بأفغانستان.. وإصابة 33 في كولومبيا

حدث ليلًا.. تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب

البرلمان الليبي: أي اتفاقية مع حكومة الوحدة منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية

هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه سوء خاتمة؟.. الإفتاء: ليس دليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ