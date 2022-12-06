تسجيل العمالة غير المنتظمة بمصنع "أسمنت المصريين" بسوهاج على قاعدة البيانات

نظمت مديرية العاملة بمحافظة سوهاج ، زيارة إلى مصنع أسمنت المصريين ، في إطار تكثيف نشاطها خاصة في تعزيز علاقات العمل بكافة المنشأت الصناعية بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إنه قام بزيارة لمصنع "أسمنت المصريين" بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضور مدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولي مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبد الستار مدير الموارد البشرية.

وأشار إلي أن لجنة من مسئولي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة بالمديرية قامت بتفقد المصنع باعتباره من المنشآت كثيفة العمالة للاطمئنان على أحوال العاملين وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكافة المعايير الصحية والبيئية ، وعدم إصابة العمال بالأمراض المهنية.

وأوضح أن اللجنة تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح مدير المديرية أن مسؤولي المديرية نبهوا على كافة الشركات التي تتعاون مع المصنع ،سواء كانت في مجال التشغيل والصيانة، أو خدمات الأمن والحراسة ، والنقل ،بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية ومنح الأعياد الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة ، ومتابعة سداد تلك الشركات بالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة .

وأوضحت أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم ،بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي تتعامل مع المصنع عن طريق تلك الشركات يصل الى 1500 عامل ،جرى تسجيل معظمها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة .

واستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين، الذين أكدوا حرصهم على مواصلة العمل والإنتاج ،ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات ،معتبرين أنفسهم جنوداً في العمل والإنتاج ،وأشادوا بحرص الإدارة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرفها للعمال في مواعيدها ،وتوفير بيئة العمل اللائقة، ووسائل النقل المناسبة داخل هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يقع بالمنطقة الصناعية بجهينة علي مساحة حوالي مليون متر مربع ،بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه ،ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تكونت اللجنة التي زارت المصنع من : مدير المديرية الدكتور هشام ابو زيد ،ورفعت محرز الموجه الفني بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأمل محيي مدير مكتب السلامة بشمال سوهاج ،ومحمد عشري مدير مكتب العمل بجهينة، وحسانين محمد مفتش السلامة والصحة المهنية .

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