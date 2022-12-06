رحل قبل مشاهدة أخر أعماله .. وفاة الكاتب مصطفى سليم

نعت الفنانة منة جلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك الكاتب مصطفي سليم ، والذى توفي خلال الساعات القليلة الماضية .

حيث قالت منة جلال : من كام يوم جه أستاذ محمد محمد صابر صابر المخرج و الاستاذ محسن صبرى و قالوا انهم هيرحوا يجيبوا أستاذ مصطفى عشان يتفرج على بروفة مسرحية شفيقة المصرية وعاملنا فيديو لكاست المسرحية بنسلم عليه وهو كان عايز يتفرج على المسرحية عشان دى آخر مسرحية كتبها رحمة الله عليك يا أستاذ ".



الجدير بالذكر أن د. مصطفي سليم حاصل علي جائزة الأدباء الشبان عام 1986 ، كما حصل علي درع الراحل محمد تيمور للتفوق في مجالات الإبداع المسرحي عام 1993.



وفاز مصطفي سليم بجائزة أفضل نص للأطفال عام 2010 بمهرجان الطفل بالفيوم (مركز ثان) عن نص قمر الحواديت ، كما حصل على جائزة أفضل أشعار في المهرجان القومي للمسرح الدورة 8 عام 2015 عن أشعار حلم ليلة صيف إخراج مازن الغرباوي.



قدم مصطفي سليم للمسرح المصري 55 عملا مسرحيا ما بين تأليف ودراماتورج وأشعار من أبرزها المسرحيات الموسيقية التالية:تأليف (بانوراما فرعونية) اخراج / شريف صبحي 1996- تأليف (لحظات )اخراج / خالد جلال 1999 – دراماتورج واشعار (البخيل) اخراج/ خالد جلال 2000 – أشعار(الاسكافي ملكا) اخراج خالد جلال 2008– أشعار (السلطان الحائر) اخراج د. عاصم نجاتي 2010 – أشعار (بلقيس) اخراج الراحل د. احمد عبد الحليم 2012 – أشعار (روميو وجوليت) 2013 اخراج خالد جلال – دراماتورج واشعار(هاملت المليون) اخراج خالد جلال 2015– دراماتورج واشعار (حلم ليلة صيف) اخراج مازن الغرباوي 2015 – أشعار ( يا دنيا يا حرامي) اخراج هشام عطوة 2010 – أشعار (حمام روماني) اخراج هشام جمعة – تأليف أوبريت (صيف ولادنا) اخراج شادي سرور 2015.