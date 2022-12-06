عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة سعودية: المنتدى الإعلامي العربي الصيني منصة لالتقاء الخبرات

صدى البلد

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية ، أن المنتدى الإعلامي العربي الصيني المنعقد بالرياض بمشاركة قيادات أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية ،لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، يعكس حجم تطور العلاقات العربية الصينية ورفع الوعي بأوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، ويمثل منصة لالتقاء الخبرات الإعلامية السعودية والعربية بالخبرات الصينية بما يوسّع دائرة مشاركة التجارب، ويفتح مجالات التعاون في مختلف مجالات الإعلام.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان " المنتدى الإعلامي الصيني ...آفاق و تطلعات " - أن انعقاد منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، بمشاركة قيادات أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية يكتسب أهمية لتزامنه مع التحضيرات الجارية لاستضافة المملـكة قمما تاريخية سعودية - صينية، وخليجية - صينية، وعربية صينية، حيث يعكس دور الإعلام في إبراز الشراكة العربية الصينية من خلال تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية.
 

وأشارت إلى أن مبادرات تبادل نشر المحتوى الثقافي والاجتماعي بين المملكة ودول العالم العربي مع الصين والتي سيتم الإعلان عنها في المنتدى الإعلامي العربي الصيني، أحد أهم سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين دول العالم العربي والصين حيث ستسهم في إيصال الرسائل المرجوَّة للجمهور العربي والصيني، ويأمل الجانبان العربي والصيني أن يخرج المنتدى بتوصيات تعزز التعاون في تبادل الخبرات الفنية والتقنيات المختلفة لتطوير الأداء ورفع مستوى المهارات، ودعم تبادل البرامج الثقافية والاجتماعية بما يحقق المزيد من التقارب والفهم الثقافي المشترك بين الدول العربية والصين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

ترشيحاتنا

الري: إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان ضمن إستراتيجية الهيئة

ينطلق بعد قليل.. جامعة الدول العربية تدعم الصومال في محنته

128 ألف حالة أقل من 18 عاما.. ملامح قانون تجريم الزواج المبكر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق

صافرات إنذار وإعلان طوارئ وتحذيرات.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ضابطة أردنية تدخل فى نوبة بكاء بعد إنقاذها مواطنا من الانتحار |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

بعد تعرضها للتنمر.. البلوجر إسراء أحمد تخضع لعملية تجميل

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ