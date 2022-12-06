صحيفة سعودية: المنتدى الإعلامي العربي الصيني منصة لالتقاء الخبرات

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية ، أن المنتدى الإعلامي العربي الصيني المنعقد بالرياض بمشاركة قيادات أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية ،لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، يعكس حجم تطور العلاقات العربية الصينية ورفع الوعي بأوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، ويمثل منصة لالتقاء الخبرات الإعلامية السعودية والعربية بالخبرات الصينية بما يوسّع دائرة مشاركة التجارب، ويفتح مجالات التعاون في مختلف مجالات الإعلام.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان " المنتدى الإعلامي الصيني ...آفاق و تطلعات " - أن انعقاد منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، بمشاركة قيادات أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية يكتسب أهمية لتزامنه مع التحضيرات الجارية لاستضافة المملـكة قمما تاريخية سعودية - صينية، وخليجية - صينية، وعربية صينية، حيث يعكس دور الإعلام في إبراز الشراكة العربية الصينية من خلال تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية.



وأشارت إلى أن مبادرات تبادل نشر المحتوى الثقافي والاجتماعي بين المملكة ودول العالم العربي مع الصين والتي سيتم الإعلان عنها في المنتدى الإعلامي العربي الصيني، أحد أهم سبل تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين دول العالم العربي والصين حيث ستسهم في إيصال الرسائل المرجوَّة للجمهور العربي والصيني، ويأمل الجانبان العربي والصيني أن يخرج المنتدى بتوصيات تعزز التعاون في تبادل الخبرات الفنية والتقنيات المختلفة لتطوير الأداء ورفع مستوى المهارات، ودعم تبادل البرامج الثقافية والاجتماعية بما يحقق المزيد من التقارب والفهم الثقافي المشترك بين الدول العربية والصين.

