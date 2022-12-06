شبه محمد شريف.. ظهور غريب لـ كهربا على إنستجرام

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأثار كهربا الجدل من سيارته بفلتر يغير ملامح وجهه، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وشبه نفسه باللاعب محمد شريف.

ما زالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، محلك سر لا سيما وأن نادي الزمالك وجه صدمة إلي اللاعب بقرار حاسم فى أزمة غرامة المحكمة الرياضية الدولية.

وتمسك نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، بالحصول علي قيمة الغرامة المالية البالغة 2 مليون دولار التي حسمتها المحكمة الرياضية الدولية ضد محمود عبد المنعم كهربا بحكم نهائي بات.

ورفض مسؤلو نادي الزمالك، أية محاولات من جانب كهربا ومحاميه الخاص بجدولة وتقسيط غرامة ال 2 مليون دولار الصادرة بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وقال خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه ان كهربا ملزم بسداد الغرامة المالية كاملة عقب إعلان نادي أفيس البرتغالي افلاسه بشكل رسمي .