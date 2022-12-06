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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بساقلتة

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركز ساقلتة، والتي بلغ عددها 116 مشروعا بمختلف القطاعات، موزعة على عدد 14 قرية و 96 نجع وتابع، منها 78 مشروعا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و 38 مشروعا تشرف عليها القطاعات المختلفة.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ساقلتة، تشمل "12 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و12 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و15 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 10 وحدة صحية جديدة، ورفع كفاءة 6 وحدات أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 2 مراكز جديدة لطب الأسرة".

وأشار "الفقي" إلى أن خطة المبادرة بمركز ساقلتة تشمل أيضا إنشاء ورفع كفاءة 2 طرق داخلية، وإنشاء 2 مجمعات للخدمات الحكومية، و2 مجمعات للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 6 مراكز للشباب.

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بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، فضلا عن مشروعات التي تشرف عليها القطاعات المختلفة في مجالات الأبنية التعليمية، وتبطين الترع، ورفع كفاءة مكاتب البريد، وإنشاء مجمع للخدمات الصناعية.

وأكد المحافظ على الانتهاء من العديد من تلك المشروعات بنسبة تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.

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