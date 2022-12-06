إرهاب جديد قادم من كييف.. روسيا تحذر من كارثة نووية محتملة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تواصل قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، ما يخلق عمدا تهديدا بوقوع كارثة نووية محتملة.

وقال شويجو إن القوات الروسية تتخذ "كافة الإجراءات" لضمان سلامة محطة الطاقة النووية في مواجهة ما أسماه "الإرهاب النووي" القادم من كييف.

وأكد شويجو، خلال اجتماع عبر الفيديو في وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تواصل حماية المنشآت الحيوية في الأراضي المحررة، وقد تم تحويل جزء كبير من الطرق التي تربط منشآت البنية التحتية العسكرية بالطرق العامة إلى الحالة المعيارية كجزء من مشروعات "طرق وزارة الدفاع الروسية"، بحسب "روسيا اليوم".

وقال شويجو إن القوات المسلحة الروسية تقصف أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية وكافة المنشآت ذات الصلة، فيما تم تخفيض عدد الحوادث الجوية في القوات المسلحة الروسية إلى حدودها الدنيا.

وتنفي أوكرانيا قصف المنشأة التي تخضع لسيطرة القوات الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.