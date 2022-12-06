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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال ناعيا مصطفى سليم: فقدنا صديقا وأخا مخلصا وأستاذا وناقدا متميزا

مصطفى سليم
مصطفى سليم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور مصطفى سليم أستاذ الدراما، ورئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، الذى لبى نداء ربه صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 52 عاما .

وقال جلال، فقدنا صديقا وأخا مخلصا وأستاذا وناقدا فنيا متميزا، وترك لنا إرثا فنيا ناجحا، مضيفا وقد شاركني بالكتابة والأشعار في العديد من الأعمال التي قمت بإخراجها.
رحم الله الدكتور مصطفى سليم، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الدكتور مصطفى سليم عام 1970م، وشغل منصب رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بوزارة الثقافة، ورئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفاز بجائزة أفضل نص للأطفال عام 2010 بمهرجان الطفل بالفيوم (مركز ثان) عن نص قمر الحواديت ، كما حصل على جائزة أفضل أشعار في المهرجان القومي للمسرح الدورة 8 عام 2015 عن أشعار حلم ليلة صيف .

مهرجان القومى للمسرح المهرجان القومي للمسرح المخرج خالد جلال مصطفى سليم Arts Entertainment

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