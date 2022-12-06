لا داعي للذعر.. ماكرون يحاول طمأنة مواطنيه: سنتجاوز صعوبات الطاقة رغم الحرب

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أن بلاده ستتجاوز صعوبات الطاقة خلال فصل الشتاء رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الفرنسي، لدى وصوله إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في ألبانيا، إنه من "العبث" إثارة الخوف في فرنسا بشأن وضع الطاقة في البلاد.

وجدد ماكرون تأكيده أن فرنسا ستجتاز هذا الشتاء على الرغم من توترات سوق الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مشددا على أنه لا مبرر للذعر.

وأضاف أن "دور السلطات العامة ليس نشر الخوف ولا الحكم بالخوف".

وتابع الرئيس الفرنسي: "يجب ألا نجعل الناس يشعرون بالخوف. يجب أن نوقف كل ذلك.. سنجتاز هذا الشتاء رغم الحرب".

واعتبر ماكرون أن الحديث عن خلافات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا سابق لأوانه ولا أساس له.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الفرنسي، أن انقطاعات متوقعة للكهرباء ستكون خلال فصل الشتاء في البلاد، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون إنه ما من سبب يدعو للذعر من انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء، لكنه دعا المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة وشركة كهرباء فرنسا الحكومية إلى إعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.

وفي مقابلة مع محطة "تي.إف 1" التلفزيونية الفرنسية، قال ماكرون: "بادئ ذي بدء، دعونا نكون واضحين: لا داعي للذعر! من المنطقي أن تستعد الحكومة للظروف الأصعب التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة".