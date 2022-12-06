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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اقتصاد وعلوم سياسة القاهرة" تطلق أول كراسيها البحثية باسماء الأساتذه الرواد

صدى البلد

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، احتفالية خاصة الأربعاء المقبل  (بمقر الكلية) لإعلان إطلاقِ أول كراسيها البحثية، تكريمًا وتقديرًا وتخليدًا لأسماء أساتذتها الرواد، والذي يشهد إعلان تسمية أول كرسي بحثي باسم  الدكتور بطرس بطرس غالي في مجالي التنظيم والقانون الدولي والدراسات الأفريقية، وذلك بالتزامن مع مرور مائة عامًا على ميلاده، فضلًا عن تاريخه المهني الذي تقلد فيه أرفع المناصب الدولية وهو الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي إطلاق كرسي الدكتور بطرس بطرس غالي تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبالتعاون مع مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والتي يرأس مجلس إدارتها أحد أبناء الكلية الأستاذ ممدوح عباس، والذي يحرص دائمًا على الدعم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية.

الخشت يفتتح المؤتمر الدولي لعلوم البيانات بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

كان الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، قد تقدم بمذكرة إلى مجلس الكلية قبل 4 سنوات حول إنشاء مجموعة من الكراسي البحثية بأسماء الأساتذة الرواد تقديرًا لإسهماتهم العلمية وكذلك الإدارية، هؤلاء الذين كان لهم الفضل في تأسيس النهج الذي تسير عليه الكلية منذ نشأتها.

‎وجاء افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر السنوي الدولي الخامس والخمسين لعلوم البيانات بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور السيد خاطر عميد الكلية وأساتذة الكلية والباحثين والطلاب.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، إن المؤتمر الدولي الخامس لعلوم البيانات، يُركز على أحد أهم الأهداف التي وضعتها الجامعة أمامها وهو مواجهة قضايا المجتمع وتحديات العصر، لتأكيد أن العلم النافع يخدم الناس والوطن والإنسانية.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على العديد من الموضوعات التي تصب في قلب المُجريات والتحديات التي تواجه المجتمع مثل التطبيقات الإحصائية ودورها في خدمة المجتمع، والذكاء الاصطناعي ودوره في الإعلام الرقمي، والإحصاءات الحيوية والسكانية.

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