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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صديقة رونالدو.. جورجينا تخطف الأنظار خلال أجواء كأس العالم في قطر.. شاهد

صدى البلد

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، صورًا عائلية من قطر، عبر حسابها على إنستجرام.

وخطفت جورجينا الأنظار بجمالها، وسط أعلام المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.

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صديقة رونالدو.. جورجينا رودريجيز تبهر المتابعين بصور من الدوحة.. شاهد

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حب حياتي .. جورجينا تغازل كريستيانو رونالدو عبر إنستجرام

نشر موقع قناة الكأس القطرية ، على حسابه على تويتر، صورة تُظهر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، وهما يلتقيان بجورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، وأولاده.

وأظهرت الصورة الأمير الوالد وهو جالس ويتبادل الحديث مع جورجينا وابنتها، بينما ظهرت الشيخة موزا وهي تقف بجانبهم وتستمع إلى كريستيانو جونيور، الذي يقف بجانبها أيضاً ويتحدث معها، وذلك في استاد المدينة التعليمية، على هامش مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية الأخيرة.

الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو الدوحة كريستيانو رونالدو كأس العالم فى قطر

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