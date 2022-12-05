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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديقة رونالدو.. جورجينا رودريجيز تبهر المتابعين بصور من الدوحة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجكم العالمي كريستيانو رونالدو صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت جورجينا الانظار من الدوحة عاصمة قطر، أثناء زيارتها لمعرض ازياء برفقة ابنائها.

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حب حياتي .. جورجينا تغازل كريستيانو رونالدو عبر إنستجرام

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جورجينا وأطفالها.. عائلة رونالدو فى ضيافة أمير قطر السابق والشيخة موزا|شاهد

وكان قد نشر موقع قناة الكأس القطرية ، على حسابه على تويتر، صورة تُظهر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، وهما يلتقيان بجورجينا رودريغيز صديقة لاعب المنتخب البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، وأولاده.

وأظهرت الصورة الأمير الوالد وهو جالس ويتبادل الحديث مع جورجينا وابنتها، بينما ظهرت الشيخة موزا وهي تقف بجانبهم وتستمع إلى كريستيانو جونيور، الذي يقف بجانبها أيضاً ويتحدث معها، وذلك في استاد المدينة التعليمية، على هامش مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية الأخيرة.

جورجينا رودريجيز الإسبانية جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز انستجرام الدوحة

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