كأس العالم 2022.. إنريكي يعلن تشكيل إسبانيا لمواجهة المغرب في دور الـ16

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي لمواجهة المغرب، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس العالم 2022.

تشكيل إسبانيا:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: يورنتي - رودري - لابورت - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فيران توريس - داني أولمو .

المغرب ضد إسبانيا:



يطمح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي تفجير مفاجأة مدوية بتحقيق الفوز على الماتدور الإسباني في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات منتخب المغرب هو الوحيد الممثل للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.