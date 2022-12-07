عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يستجيب الله لدعائي وأنا أعصيه ؟

صدى البلد

هل يستجيب الله لدعائي وأنا أعصيه ؟.. سؤال يتبادر لأذهان الكثير بعدما يقومون بفعل معصية ما، ولا يعرفون هل سيستجيب الله لدعائهم ام لا. 

والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى استجاب لإبليس حين دعاه وقال {أنظرني إلى يوم يبعثون * قال إنك من المنظرين}، أفلا يستجيب لعبده المؤمن والمؤمنة ؟.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أجابه تعالى إلى ما سأل؛ لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. 

لكن قدمي بين يدي دعائك توبة نصوحًا، واستغفارًا كثيرًا، وندما، وعزمًا أكيدًا على عدم الرجوع للمعصية. واسألي الله الكريم الرحيم الحليم.

فعل يجعلك تحظى بدعاء النبي لك بالرحمة.. احرص عليه

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بالفاتحة فقط ؟.. مجدي عاشور يجيب

هل يستجيب الله لدعائي وأنا أعصيه ؟

ورد فى الحديث انه يستجاب للإنسان ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فمن كان يفعل معصية ولجأ لله تعالى فهل يستجيب الله له ؟.

والله تعالى قال فى كتابه الكريم {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، والدعاء لله سبحانه وتعالى اعتراف انه لا أحد يستجيب الدعاء الا الله سبحانه وتعالى وانه الذى نلجأ له، فممكن يستجيب الله لدعائه، ويحقق له ما يريد، مما يجعل هذا العاصي يشكر الله ويتوب اليه ويتجه أتجاه اخر تمامًا عن معصيته. 

 

حالة واحدة لا يستجيب الله فيها دعاء المظلوم
 

ورد عن العلماء أن هناك حالة واحدة لا يستجيب الله تعالى فيها دعاء المظلوم، أن ابن كثير خاصة ومعه العلماء قالوا إن هناك دعوة لمظلوم لا تُستجاب، فهناك مظلوما يدعو ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى له، وهو الذي تسبب في ظلم نفسه عندما رفض أمر الله ولم يكتب "حقه" الدين فأكله مدينه.

ولأن الله تعالى أمر بكتابة الدين فرفض الامتثال لأوامره تعالى، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ» الآية 282 من سورة البقرة.

هل يستجيب الله لدعائي وأنا أعصيه هل يستجيب الله لدعاء العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

قائد السيارة شال التهمة لوحده.. اعترافات طلاب الحشيش أمام النيابة بسوهاج

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

الأحد.. قبول طلبات 250 طبيبا وممرضا برواتب من 400 إلى 2450 دينار كويتى

حكاية أشجار الأمبيت والمسكيت بـ«حلايب»|واحدة تمنح الخير لكل قريب منها.. والأخرى لاتعرف العطاء|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

100 قلم حبر في مقبرة توت عنخ آمون تروي سيرته.. ما القصة؟

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ