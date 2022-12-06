أون لاين.. العليا لتراخيص المحال تكشف شروط وطريقة التقديم

الرسوم تدفع مرة واحدة في العمر والرخصة دائمة

كشف البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، تفاصيل إصدار التراخيص للمحال.



وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد يعالج كل الحالات في موضوع رخصة المحال، مضيفا أن القانون يحدد إجراءات بسيطة في اصدار رخصة للمحل.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه من الممكن التقدم عبر موقع عبر الانترنت للتسجيل، ويقدم الشخص أوراقا معينة بسيطة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية، وسجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

صدور الرخصة بعد 60 يوما



وتابع البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه بعد 60 يوما تصدر الرخصة بقوة القانون حتى لو لم تتم الموافقة على طلبه، لافتا إلى أن الرسوم تدفع مرة واحدة في العمر، والرخصة دائمة .