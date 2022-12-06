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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرسوم تدفع مرة واحدة في العمر والرخصة دائمة

أون لاين.. العليا لتراخيص المحال تكشف شروط وطريقة التقديم

تراخيص المحال
تراخيص المحال

كشف البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، تفاصيل إصدار التراخيص للمحال.

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وقال الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد يعالج كل الحالات في موضوع رخصة المحال، مضيفا أن القانون يحدد إجراءات بسيطة في اصدار رخصة للمحل.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه من الممكن التقدم عبر موقع عبر الانترنت للتسجيل، ويقدم الشخص أوراقا معينة بسيطة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية، وسجل تجاري، وبطاقة ضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

 

صدور الرخصة بعد 60 يوما 


وتابع البرلماني الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه بعد 60 يوما تصدر الرخصة بقوة القانون حتى لو لم تتم الموافقة على طلبه، لافتا إلى أن الرسوم تدفع مرة واحدة في العمر، والرخصة دائمة .

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