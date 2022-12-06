عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور مقلق.. روسيا تهدد بالرد علي توسع حلف الناتو

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” سيتطلب رد فعل مناسب من روسيا.

وقال ريابكوف: “أي إجراء يتبعه رد فعل. وبناءً على ذلك، فإن التدهور الحاد في الوضع الأمني الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يعد من الممكن إدراكه دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جانبنا. وسيتلقى المزيد من التوسع “الناتو” ردا مناسبًا من روسيا”.

وأضاف: "هل تحتاجه الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى حلف الناتو؟.. فلماذا يحتاجون إليه، هذا هو السؤال المطروح عليهم. لكننا سوف نستخلص نتائج لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".

إلي ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو مستعدة للعودة إلى الحوار بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب، إذا كان مستعد لذلك، لكنها لن تطلب ذلك بنفسها.

روسيا تعلن استعدادها للعودة للحوار بشأن الضمانات الأمنية ​​مع الغرب

رسائل استفزازية.. روسيا ترد على أنباء استمرار عمليات تعبئة الجيش.. تفاصيل

وقال ريابكوف: “عندما نسمع أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بهذا من الغرب، سنعود إلى الحوار. ولكن كما هو الحال مع الحوار حول استقرار الطبقات، الذي قاطعته أمريكا من جانب واحد، فإننا لا نطارد أي شخص ولا نطلب من أي شخص أي شيء”.

وأضاف: “يجب على الناس استخلاص استنتاجاتهم الخاصة مما يحدث. وعندما يؤكدون أنهم مستعدون لنوع من الحوار العقلاني والمتوازن فيما يتعلق بالمصالح، فنحن مسعدين للعودة إلى الحوار”.

موسكو الناتو روسيا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 33.532 مليار دولار في شهر

تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر 100 جنيه اليوم

ترشيحاتنا

الذهب يواصل التراجع.. والجرام يخسر 225 جنيها

5 سيارات مستعملة بـ 125 ألف جنيه.. تعرف على الموديلات

يصلي عليك 70 ألف ملك .. داعية يوضح عبادة أهم من الصلاة في المنزلة

حالات الحصول علي مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا وفقا للقانون

بسبب الباركود..ضبط عضو بـ لجان السياحة أوهم المعتمرين بقدرته على تسفيرهم خارج المنظومة

تحذير شديد اللهجة.. رئيس الوزراء: لن نسمح بعدم استقرار قطاع الدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الموت والشلل .. اكتشف أعراض السكتة الدماغية

بالباروكة.. أول ظهور لشخصية الفنانة سوسن بدر في كواليس مسلسل جميلة

فى عيد ميلادها .. سر شعر شريهان الطويل

بسبب القانون.. تفاصيل رفض بريطانيا إعادة مجموعة أثرية إلى اليونان

فيديو

ريهام بكير تكشف أسلحة الأهلي الهجومية أمام غزل المحلة.. فيديو

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

بشرى حول الأرز قريبا.. سعر الكيلو الحر يسجل 17 جنيها

ماس كهربائي .. ماذا حدث في حريق شقة المنتزه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ