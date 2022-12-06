تطور مقلق.. روسيا تهدد بالرد علي توسع حلف الناتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” سيتطلب رد فعل مناسب من روسيا.

وقال ريابكوف: “أي إجراء يتبعه رد فعل. وبناءً على ذلك، فإن التدهور الحاد في الوضع الأمني الذي حدث في السنوات الأخيرة لم يعد من الممكن إدراكه دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جانبنا. وسيتلقى المزيد من التوسع “الناتو” ردا مناسبًا من روسيا”.

وأضاف: "هل تحتاجه الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى حلف الناتو؟.. فلماذا يحتاجون إليه، هذا هو السؤال المطروح عليهم. لكننا سوف نستخلص نتائج لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".

إلي ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو مستعدة للعودة إلى الحوار بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب، إذا كان مستعد لذلك، لكنها لن تطلب ذلك بنفسها.

وقال ريابكوف: “عندما نسمع أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بهذا من الغرب، سنعود إلى الحوار. ولكن كما هو الحال مع الحوار حول استقرار الطبقات، الذي قاطعته أمريكا من جانب واحد، فإننا لا نطارد أي شخص ولا نطلب من أي شخص أي شيء”.

وأضاف: “يجب على الناس استخلاص استنتاجاتهم الخاصة مما يحدث. وعندما يؤكدون أنهم مستعدون لنوع من الحوار العقلاني والمتوازن فيما يتعلق بالمصالح، فنحن مسعدين للعودة إلى الحوار”.