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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأعمال التوسعات.. انقطاع المياه عن مناطق بالمهندسين.. غدا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع توسعات محور ٢٦ يوليو وشارع أحمد عرابي، سيتم قطع المياه لنهو أعمال ربط خطوط مياه جديدة بشارع أحمد عرابي والمتعارضة مع أعمال التوسعات.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه : " شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادي الترسانة ، شارع الحجاز، مساكن العرائس"وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق ٧ / ١٢/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق ٨ / ١٢ / ٢٠٢٢.

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وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

قطع المياة مياة الشرب الجيزة الصرف الصحى شارع احمد عرابي شارع الحجاز انقطاع المياه

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