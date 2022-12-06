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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أول مرة خلال الأسبوع.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي -صورة أرشيفية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك 6-12-2022 عقب استقراره منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضًا، أسعار الذهب وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 3 قروش ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديمسبر 2022 .

وقدم مصرف أبو ظبي أعلى سعر للدولار بقيمة 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وفي ميد بنك سجل سعر الدولار 26.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 

سعر شراء الدولار 24.60 جنيه

سعر بيع الدولار 24.65 جنيه 

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مواجهة مسرحية هزلية| شعبة الذهب : شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشراء

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استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه وتراجع اليورو والإسترليني

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 24.54 جنيه

سعر بيع الدولار 24.59 جنيه

سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي

سعر شراء الدولار 24.55 جنيه

سعر بيع الدولار 24.61 جنيه

سعر الدولار في بنك الأسكندرية 

سعر شراء الدولار 24.59 جنيه

سعر بيع الدولار 24.64 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 

سعر شراء الدولار 24.58 جنيه

سعر بيع الدولار 24.65 جنيه

سعر الدولار في بنك بلوم  

سعر شراء الدولار 24.55 جنيه

سعر بيع الدولار 24.65 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني

سعر شراء الدولار 24.59 جنيه

سعر بيع الدولار 24.65 جنيه

سعر الدولار اليوم في  بنك مصر  

سعر شراء الدولار 24.54 جنيه

سعر بيع الدولار 24.59 جنيه

سعر الدولار في  بنك الاستثمار العربي  

سعر شراء الدولار 24.55 جنيه

سعر بيع الدولار 24.65 جنيه

سعر صرف الدولار  في  المصرف المتحد 

سعر شراء الدولار 24.54 جنيه

سعر بيع الدولار 24.64 جنيه

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 

سعر شراء الدولار 24.54 جنيه

سعر بيع الدولار 24.64 جنيه

سعر الدولار اليوم أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مصر سعر الدولار الان

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