البرتغال تتقدم على سويسرا بهدفين في الشوط الأول وتقترب من مواجهة المغرب

وضع منتخب البرتغال قدمًا في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بتقدمه على سويسرا بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد لوسيل المونديالي.

منتخب سويسرا كان المسيطر في بداية المباراة، لكن سرعان ما انتقلت تلك السيطرة لصالح البرتغال، حتى جاء الهدف الأول عن طريق جونزالو راموس في الدقيقة 17 بعدما تلقى الكرة من جواو فيليكس، ومن ثم أطلق تسديدة صاروخية في شباك يان سومير، مهديًا بلاده التقدم.

وفي الدقيقة 30، تصدى ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال لركلة حرة مباشرة نفذها شاكيري لاعب سويسرا ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل بيبي ثاني أهداف البرتغال في الدقيقة 33 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية.

وكاد ريمو فرويلر أن يسجل هدفًا في شباك البرتغال في الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة إديملسون فيرنانديز، لكن كوستا تصدى لها ببراعة.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبيت دياز - بيبي - جواو كانسيلو

خط الوسط: ويليام كارفايو - أوتافيو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جواو فيليكس - جونزالو راموس

ويجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء للبرتغال لحساب جونزالو راموس

ويواجه الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، منتخب المغرب.