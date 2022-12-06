جنات تغني لمنتخب المغرب بعد الفوز على إسبانيا في كأس العالم.. فيديو

وجهت الفنانة جنات، التهنئة لـ المغرب وللعرب، بعد الفوز على إسبانيا بكأس العالم، مؤكدة أن المنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي للعرب بالكامل.

وأضافت جنات، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان: "أشعر بالسعادة الكبيرة، وشاهدت المباراة مع أسرتي بالمنزل".

وتابعت: "المنتخب المغربي كان قوي، وقدم مباراة قوية اليوم بكاس العالم، و الجميع فرح بالمباراة".

ووجه رامى رضوان سؤال محرج لـ جنات على الهواء قائلا: "مشجعة كروية، ولا من اللى بيسألوا يعنى إيه تسلل، وقالت: "ليه الإحراج ده طيب يا رامي".

وغنت جنات لـ المغرب بعد الفوز اليوم على الهواء.