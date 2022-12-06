ناقد رياضي: ليس عيبا التعلم من المغاربة حتى نطور الكرة المصرية

أكد الناقد الرياضي محمد فتحي، أن منتخب المغرب شرف العرب في بطولة كأس العالم، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة التي تظمها دولة قطر، إذ تغلب على المنتخب الإسباني بطل العالم الأسبق بضربات الجزاء.

وأضاف محمد فتحي ، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "ما حدث في المباراة إنجاز تاريخي للكرة العربية، إذ أن المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور، كما أنه أول منتخب يتصدر مجموعته، كما أنه أول منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ16 مرتين".

نصل إلى التطور الكبير

وتابع الناقد الرياضي محمد فتحي، أن : "ليس عيبا أن نتعلم من المغاربة حتى نطور الكرة المصرية ونصل إلى التطور الكبير الذي وصلته الكرة العربية في كأس العالم".

وأشار، إلى أن منتخب مصر أصبح يلعب بتحفظ دفاعي زائد أمام المنتخبات الأفريقية رغم أنه فاز بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات: "أي مدير فني يتولى قيادة الفريق، يجب أن يكون على دراية تامة بقيمة منتخب مصر، يجب أن نطور الكرة في بلدنا، القيمة الفنية للكرة في مصر قلت للغاية، يجب أن ننتبه لذلك ونخطط له جيدا، وأتمنى أن يكون مدرب مصري محلي، حققنا إنجازات كبيرة في عهد حسن شحاتة".