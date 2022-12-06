الزراعة: أسعار إسترشادية للأعلاف خلال ساعات

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة أن إجتماع مجلس الوزراء اليوم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي والوزارات المعنية شهد التأكيد على أهمية صناعة وسوق الدواجن بإعتبارها مصدراً للبروتين جنباً لجنب مع اللحوم الحمراء.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" سوف يتم إصدار أسعار إسترشادية للاعلاف بإعتبارها مدخلاً هاماً في صناعة الدواجن لأن الحكومة لمست في الاونة الاخيرة زيادة مبالغ فيها في أسعار الأعلاف من قبل البعض رغم أن الدولة حريصة على توفير الاعلاف والافراج عنها من الموانيء".

وأضاف محمد القرش:" منذ أكتوبر الماضي افرجت الحكومة عن 960 أف طن من الأعلاف ذرة وفول صويا بإجمالي 430 مليون دولار، وذلك يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بصناعة الدواجن وضمان تدفق الاعلاف بشكل مستديم ".

وأوضح أن أليات الدولة الرقابية والتنفيذية هامة في مثل هذه الأوقات وإحداها هي الأسعار الاسترشادية وسيجري تحديدها خلال الساعات المقبلة بعد التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف.

ولفت إلى أنه بعد إصدار هذه الأسعار الاسترشادية سيتم متابعة السوق وفي حال رصد أسعار مبالغ بها سيتم إتخذا إجراءات لحماية إستقرار الاسواق عبر إتخاذ إجراءات رقابية وفقاً لصحيح القانون".