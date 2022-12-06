عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: أسعار إسترشادية للأعلاف خلال ساعات

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة  أن إجتماع  مجلس الوزراء اليوم بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي والوزارات المعنية شهد التأكيد على أهمية صناعة وسوق الدواجن بإعتبارها مصدراً للبروتين جنباً لجنب مع اللحوم الحمراء.

txt

زراعة النواب: مصانع الأعلاف سبب ارتفاع أسعار الدواجن

txt

ضبط 50 طن صويا ..التموين: توجيهات بإتاحة الأعلاف بالأسواق وتوفيرها بالسعر العادل

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي  في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"  سوف يتم إصدار أسعار إسترشادية للاعلاف بإعتبارها مدخلاً هاماً في صناعة الدواجن لأن الحكومة لمست في الاونة الاخيرة زيادة مبالغ فيها في أسعار الأعلاف من قبل البعض رغم أن الدولة حريصة  على توفير الاعلاف  والافراج عنها من الموانيء".

وأضاف محمد القرش:" منذ أكتوبر الماضي افرجت الحكومة عن 960 أف طن من الأعلاف ذرة وفول صويا  بإجمالي 430 مليون دولار، وذلك يؤكد حرص الدولة على الاهتمام  بصناعة الدواجن وضمان تدفق الاعلاف بشكل مستديم ".

وأوضح أن أليات الدولة الرقابية والتنفيذية  هامة في مثل هذه الأوقات وإحداها هي الأسعار الاسترشادية وسيجري تحديدها خلال الساعات المقبلة بعد التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف.

ولفت إلى أنه بعد إصدار هذه الأسعار الاسترشادية سيتم متابعة السوق وفي حال رصد أسعار مبالغ  بها سيتم إتخذا إجراءات لحماية إستقرار الاسواق عبر إتخاذ  إجراءات رقابية  وفقاً لصحيح القانون".

الزراعة الأعلاف الدواجن مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

بيتمنظروا بمهاراتهم.. اعترافات المتهمين في واقعة الرهان بتركيب كانيولا مغمض العينين بالمنيا

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي: مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في كأس العالم تدرس

التموين تضخ كميات من الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة.. تعرف على الأسعار

مضى عقد فيلمين.. عامل النظافة صاحب واقعة الكشري يثير الجدل من جديد

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة على السواحل البلاد غدا .. والطقس مائل للبرودة

للبنات الفاشونستا.. بديلة كيا بيكانتو بـ 90 ألف جنيه

نقل جثة محامي كرداسة إلى مشرحة زينهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

الرهان بـ2000 جنيه.. ميدو يتقدم ببلاغ على الهواء ضد كشك سجاير

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ