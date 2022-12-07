صبا مبارك تحرج شقيقتها الصغرى على الهواء: «فتّانة .. وكنت هعضها»|فيديو

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أسعد لحظات حياتها الجلوس فى البيت مع أسرتها، موضحة: "بحب قعدة البيت".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها لا تمتلك أي هواية بخلاف عملها الفني.

ولفتت إلى أنه حدث خلاف مع شقيقتها آية، أثناء عمل الفيلم الأخير، بنات عبد الرحمن، وذلك بسبب الأمور المادية.

وفى نفس السياق قالت آية :"أنا مسئولة عن الجوانب المادية، وأضع خططا لكل شيء، ولكن الخلافات تكون فقط فى العمل، ولكن فى لحظة الوصول لـ البيت يتم نسيان كل شيء".

وردّت صبا على شقيقتها آية، وقالت :"هى الصغيرة، وطول الوقت بتفتن عليا أمام ماما، وأى حد، وكنت فى مرة هعضها".