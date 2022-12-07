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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبا مبارك تحرج شقيقتها الصغرى على الهواء: «فتّانة .. وكنت هعضها»|فيديو

صبا مبارك
صبا مبارك

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أسعد لحظات حياتها الجلوس فى البيت مع أسرتها، موضحة: "بحب قعدة البيت". 

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صبا مبارك: القراءة متعة وأهتم بعلم النفس والسياسة.. فيديو

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صبا مبارك تكشف تفاصيل فقدانها 13 كيلو بعد فيلم لها

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها لا تمتلك أي هواية بخلاف عملها الفني.

ولفتت إلى أنه حدث خلاف مع شقيقتها آية، أثناء عمل الفيلم الأخير، بنات عبد الرحمن، وذلك بسبب الأمور المادية.

وفى نفس السياق قالت آية :"أنا مسئولة عن الجوانب المادية، وأضع خططا لكل شيء، ولكن الخلافات تكون فقط فى العمل، ولكن فى لحظة الوصول لـ البيت يتم نسيان كل شيء".

وردّت صبا على شقيقتها آية، وقالت :"هى الصغيرة، وطول الوقت بتفتن عليا أمام ماما، وأى حد، وكنت فى مرة هعضها".

صبا مبارك صاحبة السعادة اسعاد يونس الاعلامية اسعاد يونس بنات عبد الرحمن

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