لو بتحبي أكل الشارع.. إزاي ممكن تخسي على طريقة صبا مبارك؟!|فيديو

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أنها تأكل كل شيء، بالشارع، وتحب أكل الشارع، موضحة: "قبل فيلم بنات عبد الرحمن المخرج طلب منى أن يرتفع وزني".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها أكلت كثيرًا وارتفع وزنها 13 كيلو فى فترة قصيرة، مؤكدة: "لما بشرب ميه جسمى بيتخن".

ولفتت إلى أن نظام التخسيس، بـ 5 وجبات غير صحيح، مؤكدة: "كنت بجمع أكلى كله فى وجبة واحدة فقط".

ولفتت إلى أنها تصعب فى أول أسبوع، ولكن بعد ذلك يتعود جسمها على النظام، وكشفت أنها تحب أكل الشارع بالكامل، ولكن لا تحب الكبدة.