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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز أمام إسبانيا.. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة للمنتخب المغربي: رجالة

صدى البلد

هنأت  الفنانة ياسمين عبد العزيز المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب اسبانيا فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.


و نشرت ياسمين عبد العزيز  صورة للمنتخب المغربي عبر حسابها بموقع انستجرام و علقت قائلة  : رجاله 

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وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

تأهل المنتخب المغربي فوز المنتخب المغربي المنتخب الإسباني ياسمين عبد العزيز

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