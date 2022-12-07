طيورنا المهاجرة.. هيا مصطفى تحصد المركز الأول في مسابقة كندية لركوب الخيل

سطرت لاعبة فروسية مصرية سطرًا جديدًا في سجل نجاحات المصريين في الخارج، إذ فازت لاعبة الفروسية المصرية “هيا مصطفى” بالمركز الأول في مسابقة كندية لركوب الخيل.

ووفقًا لموقع “نونافوتبوست” الكندي، نالت لاعبة الفروسية المصرية هيا مصطفى الكثير من الحب والشهرة تقديرًا لموهبتها.

ويتابع التقرير المنشور عنها: “إلقاء نظرة عما حولنا سيثبت حقيقة أن الموهبة موجودة بكثرة باختلاف الجنسية او الهوية، هناك الآلاف من المهنيين الموهوبين الذين أضاءوا مجالاتهم ومنافذهم بمواهبهم الفطرية وشغفهم، سواء كان ذلك في قطاع الأعمال أو الصناعة الفنية أو الساحة الرياضية".

بطلة فروسية مصرية

وأشاد حكام المسابقة، وقالوا عنها: “عندما نتحدث بشكل خاص عن القطاع الرياضي، فإن كل رياضي يرغب في جعله مجالًا كبيرًا، ويمثل بلده ويجلب لها المجد”.

وتابعوا: “على الرغم من أن الفوز والخسارة جزء من اللعبة، إلا أن دافع أي رياضي هو الدافع الأول لمنحك أفضل فرصة”.

عن مسيرتها مع الفروسية، بدأت الرياضة وهي في سن الرابعة، ثم مارست رياضة القفز في سن الثانية عشر من عمرها، واهتمت بشكل كبير بالرياضة الاحترافية لركوب الخيل، وعملت على صقل مهاراتها وخبراتها.

أصبحت "هيا" لاعبة فروسية محترفة في وقت قصير، وحصلت على تقدير كبير من الجماهير حول العالم وحصلت موهبتها أيضًا على الكثير من التقدير.

هيا مصطفى بطلة استعراض

تُعد “هيا” محترفة أيضًا في القفز الاستعراضي وقد شاركت في العديد من المسابقات حول العالم، وكانت قد فازت بجائزة 4000 دولار في أول مسابقة قفز استعراضي لها.

كذلك شاركت في كأس Show Jumping Cup في ألمانيا وحصلت على المركز الأول 8 مرات باسم مصر.

وتمتلك 4 خيول مذهلة، واحدة منها تسمى كامباري، وشاركت معه في معظم مسابقات ركوب الخيل، كذلك تعلمت فن ركوب الخيل وحرفته وتلقي التدريب على يد الكابتن رشا فاروق وزوجها الكابتن أحمد .

تشعر هيا مصطفى بأنها محظوظة للغاية لوجود مرشدين لم يعلموها فقط كونها لاعبة قفزة استعراضية ممتازة ولكنهم أعطوا أيضًا معنى بالإضافة إلى كونها من فرسان الآس.