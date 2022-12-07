خبير تونسي: سفيان امرابط استحق العلامة الكاملة بلقاء المغرب وإسبانيا

سلط الخبير الكروي التونسي مكرم الحزقي الضوء علي مساهمة سفيان امرابط نجم منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في اطار منافسات دور الستة عشر بكأس العالم المقام حاليا فى قطر 2022.

وقاد سفيان امرابط منتخب المغرب الي تحقيق الفوز على اسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأهل أسود الأطلسي الي ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

قال مكرم الحزقي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في مونديال قطر 2022 هنيئا للمغاربة بهذا اللاعب سفيان امرابط القطعة الأساسية في المجموعة التي لايمكن الإستغناء عنها في منظومة الفريق

القرارات هدوء ثقة شخصية لياقة. تابع : سفيان امرابط مميز في قطع الكرات والانضباط والتمركز والتغطية والتمرير والقدرة على اللعب تحت الضغط الي جانب التفوق في الثنائيات.

الخارطة الحرارية للاعب سفيان امرابط

أضاف : سفيان امرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي تحليل أداء

الخارطة الحرارية لتحركاته في مباراة إسبانيا أوضحت تميزه في المساحات خاصة على مستوى الضغط وتغطية المساحات بعرض الملعب أثناء الترحيل وغلق زوايا التمرير نحو العمق كانت استثنائية بكل المقاييس في شكل الفريق الدفاعي والهجوم كذلك

مشاركته لم تكن مؤكدة في المباراة امام الماتدور الإسباني ولكن قدم مستوى كبيرا من جميع الجوانب واستحق العلامة الكاملة طيلة 120 دقيقة.

استطرد : نوعية مباريات تكون فيها منطقة وسط الملعب هي أم المعارك بالتأكيد في مواجهة خصم ممتاز فنيا ولويس انريكي مدرب اسبانيا يعرف بالتأكيد أن سفيان امرابط مفتاح لعب فكان مراقبا في عدة وضعيات خاصة عند إستلام الكرات أو عند وضع نفسه خيار تمرير من أقرب لاعب له أو خلال نزوله ما بين 2 محاور الدفاع عند مرحلة البناء سايس ونايف أكرد وصعود أشرف حكيمي ومزراوي ولو انه أغلب الكرات تخرج من الجهة اليسرى خيار اتبعوه مجبورين المغاربة لأن الضغظ كان يستهدف جهة حكيمي اليمنى خاصة في بداية المباراة 30 دقيقة الأولى

وقال أيضا: أداء تكتيكي وبدني عالي جدا يتمنى كل لاعب تقديمه في كأس العالم وسفيان امرابط لاعب وسط ميدان 6 في صفوف المنتخب المغربي ويعتبر أكثر لاعب قطع مسافات في مباراة المغرب واسبانيا بواقع 14.86 كم ونسبة نجاحه في الصراعات الثنائية على الأرض مع لاعبي اسبانيا في 120 دقيقة 100%.