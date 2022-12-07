عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تونسي: سفيان امرابط استحق العلامة الكاملة بلقاء المغرب وإسبانيا

سفيان امرابط
سفيان امرابط

سلط الخبير الكروي التونسي مكرم الحزقي الضوء علي مساهمة سفيان امرابط نجم منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في اطار منافسات دور الستة عشر بكأس العالم المقام حاليا فى قطر 2022. 

وقاد سفيان امرابط منتخب المغرب الي تحقيق الفوز على اسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأهل أسود الأطلسي الي ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر. 

قال مكرم الحزقي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في مونديال قطر 2022 هنيئا للمغاربة بهذا اللاعب سفيان امرابط القطعة الأساسية في المجموعة التي لايمكن الإستغناء عنها في منظومة الفريق
القرارات هدوء ثقة شخصية لياقة. تابع : سفيان امرابط مميز في قطع الكرات والانضباط والتمركز والتغطية والتمرير والقدرة على اللعب تحت الضغط الي جانب التفوق في الثنائيات.  

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

التردد متاح.. قناتان مفتوحتان تذيعان مباريات العرب بكأس العالم مجانا

الخارطة الحرارية للاعب سفيان امرابط

أضاف : سفيان امرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي تحليل أداء 
الخارطة الحرارية لتحركاته في مباراة إسبانيا أوضحت تميزه في المساحات خاصة على مستوى الضغط وتغطية المساحات بعرض الملعب أثناء الترحيل وغلق زوايا التمرير نحو العمق كانت استثنائية بكل المقاييس في شكل الفريق الدفاعي والهجوم كذلك 
مشاركته لم تكن مؤكدة في المباراة امام الماتدور الإسباني ولكن قدم مستوى كبيرا من جميع الجوانب واستحق العلامة الكاملة طيلة 120 دقيقة.
استطرد : نوعية مباريات تكون فيها منطقة وسط الملعب هي أم المعارك بالتأكيد في مواجهة خصم ممتاز فنيا ولويس انريكي مدرب اسبانيا يعرف بالتأكيد أن سفيان امرابط مفتاح لعب فكان مراقبا في عدة وضعيات خاصة عند إستلام الكرات أو عند وضع نفسه خيار تمرير من أقرب لاعب له أو خلال نزوله ما بين 2 محاور الدفاع عند مرحلة البناء  سايس ونايف أكرد وصعود أشرف حكيمي ومزراوي ولو انه أغلب الكرات تخرج من الجهة اليسرى خيار اتبعوه مجبورين المغاربة لأن الضغظ كان يستهدف جهة حكيمي اليمنى خاصة في بداية المباراة 30 دقيقة الأولى 
وقال أيضا: أداء تكتيكي وبدني عالي جدا يتمنى كل لاعب تقديمه في كأس العالم  وسفيان امرابط لاعب وسط ميدان 6 في صفوف المنتخب المغربي ويعتبر أكثر لاعب قطع مسافات في مباراة المغرب واسبانيا بواقع 14.86 كم ونسبة نجاحه في الصراعات الثنائية على الأرض مع لاعبي اسبانيا في 120 دقيقة 100%. 

سفيان أمرابط المغرب اسبانيا كأس العالم أشرف حكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

موضوعات متعلقة

بعد الصعود لربع نهائي المونديال.. «أبوالغيط» لمنتخب المغرب: انتصار ثمين.. شرّفتم الكرة العربية

عبد السلام وادو: منتخب المغرب انتصر لأفريقيا في كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

عبد الغفار يلتقي سفير فرنسا لمناقشة التعاون في القطاع الصحي

بسبب القانون الجنائي الجديد.. شاهد| تفجير انتحاري يستهدف مركز شرطة في إندونيسيا

4 مباريات بالأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

قفزة جديدة.. الذهب يرتفع عالميا ويربح دولارين بالتعاملات الفورية

خبير تونسي: سفيان امرابط استحق العلامة الكاملة بلقاء المغرب وإسبانيا

إصابة 3 ضباط في انفجار بمركز شرطة بجاوة الغربية بإندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

نشرة المرأة| 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال وبلاها مسكنات.. أطعمة تقضي على الألم وتمدك بالطاقة

رغم فقد البصر.. مصطفى يبيع السندوتشات بشارع الهرم طلبا للرزق الحلال| فيديو

الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ