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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة جديدة.. الذهب يرتفع عالميا ويربح دولارين بالتعاملات الفورية

قفزة جديدة.. الذهب
قفزة جديدة.. الذهب يرتفع بجنون عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل جنوني خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتربح أكثر من دولارَين في التعاملات الفورية، وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.01 دولار لتصل إلى 1772.88 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.12% تعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1784.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.51% إلى 22.44 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.58% إلى 1859.28 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.19% إلى 997.3 دولار.

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